LECCE – Paura questa mattina, 31 agosto, nell’ospedale Cardinale Panico di Tricase, in provincia di Lecce. Un 36enne di nazionalità marocchina, residente in Italia da anni, ha fatto irruzione nella camera in cui si trova ricoverata la moglie, una 41enne di Maglie di 41 anni, che aveva appena partorito un bambino prendendola in ostaggio con un coltello. Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha lasciato andare la donna terrorizzata ed è rientrato all’interno dell’ospedale, consegnandosi ai militari dell’Arma subito intervenuti sul posto.

Dopo aver minacciato anche il personale sanitario, si è asserragliato nella camera in cui la donna era ricoverata e poi l’ha trascinata sul terrazzino della stanza. Dopo una lunga trattativa, il 36enne ha finalmente desistito e ha consegnato il coltello nelle mani del comandante dei carabinieri. La donna non ha riportato ferite mentre il 36enne è stato portato in caserma. Probabilmente sarà arrestato per sequestro di persona e minacce aggravate. (fonte TRNEWS)