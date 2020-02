ROMA – Una donna di 74 anni, Renata Ellero, è morta e 13 persone, tra cui tre bambini, rimaste intossicate e ricoverate in ospedale per intossicazione da fumo. E’ il bilancio di un incendio esploso nella notte a Tricesimo (Udine, in una palazzina Ater di sei appartamenti in via San Pelagio. Sul posto i Vigili del Fuoco con 3 mezzi da Udine e 2 dal Distaccamento di Gemona, che hanno lavorato per ore.

La palazzina è stata fatta evacuare completamente. Sono ancora da accertare del tutto le cause del rogo, anche se secondo alcuni potrebbe trattarsi di un corto circuito. Sul posto i Carabinieri di Udine.