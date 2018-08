TRIESTE – Incredibile incidente a Trieste: come nei film d’azione, l’uomo, ustionato, si è lanciato in mare ma la pilotina in fiamme aveva azionato il comando di marcia per cui ha proceduto a velocità nelle acque del golfo sfiorando altre barche, passando non distante dalle spiaggette della zona, per andare a schiantarsi contro la costa dopo aver compiuto un ampio cerchio, tra il fuggi fuggi generale [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. E’ accaduto poco prima delle 16 ai ‘Filtri’ di Aurisina, una località appena fuori la città giuliana.

L’uomo, unico occupante dell’imbarcazione, è stato portato all’ospedale di Cattinara da una ambulanza intervenuta sul posto insieme con uomini della Capitaneria di porto, i Vigili del Fuoco e la polizia.

Questa versione resta comunque da verificare: sia dai video, sia dalle testimonianze raccolte in spiaggia e nei dintorni, non risulta alcun incendio a bordo, mentre il motoscafo prende effettivamente fuoco e viene distrutto dalle fiamme dopo l’impatto a terra.