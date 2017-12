TRIESTE – Un uomo di 70 anni, Aldo Carli, è stato trovato morto la mattina del 20 dicembre nel giardino della villetta dove viveva a Trieste. Nella casa la polizia ha trovato anche la moglie e la madre, ferite in modo non grave. Secondo una prima ipotesi, l’uomo sarebbe stato ucciso in un tentativo di rapina finito male.

A trovare il corpo è stato un operaio di una ditta impegnata in lavori edilizi nella zona, che lo ha notato e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte numerose pattuglie della Squadra mobile e delle Volanti, e, da pochi minuti, è arrivato anche il magistrato, Federico Frezza. Tra le prime ipotesi al vaglio degli investigatori, e della Polizia scientifica che ha avviato i rilievi, ci sarebbe quella di un tentativo di rapina. La zona è molto tranquilla e abitata in maggioranza dalla comunità slovena, scrive l’Ansa.

La vittima, di 70 anni circa, viveva nella villetta a due piani, in via del refosco nella frazione di Opicina, a Trieste, con la moglie e con la propria madre. Proprio vicino è aperto un cantiere dove si stanno costruendo alcune abitazioni. Secondo quanto si è appreso, le due donne sono state medicate dal personale del 118 ma non sarebbero ferite in modo grave. Questo avvalora l’ipotesi di un tentativo di rapina violento e probabilmente finito male. Sul posto il medico legale sta compiendo i primi esami sul cadavere della vittima.