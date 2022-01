Accosta con la sua auto per un malore e muore. A Trieste è morto un carabiniere in pensione di 70 anni. Tutto è avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 13 gennaio, in via Zampieri. Probabilmente, almeno questa è una prima ricostruzione, il carabiniere dopo aver avuto un malore stava cercando di raggiungere l’ospedale più vicino.

La prima ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’uomo, dopo aver avuto un malore, si è fermato con la sua auto a bordo della strada. Notato da alcuni passanti sul posto sono arrivati subito i soccorsi ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare:

“Il militare – racconta Tele Friuli – è riuscito ad accostare la vettura a bordo strada, senza creare intralcio alla circolazione, quindi ha perso i sensi. Il conducente di una vettura in transito in quel tratto di strada, ha notato il suo corpo riverso sul volante e ha chiamato il 112″.

Inutili i soccorsi

“Sul posto, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l’equipaggio di una automedica, a sirene. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarlo. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Si è trattato di una morte naturale.

Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trieste, il pm ha rilasciato il nulla osta per la rimozione della salma che è stata composta in camera mortuaria, affidata alla famiglia per la celebrazione dei funerali”.