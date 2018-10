TRIESTE – Un’anziana di 84 anni è morta in un appartamento nella periferia di Trieste dopo essere rimasta presumibilmente intossicata a seguito di un principio di incendio divampato nell’abitazione.

I soccorsi sono stati allertati verso le 7 del mattino. Secondo una ricostruzione, all’arrivo dei Vigili del fuoco la donna era riversa a terra e nell’abitazione c’era un forte fumo. Sul posto anche le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari. Due le squadre dei vigili del fuoco al lavoro, partite rispettivamente da Muggia (Trieste) e dalla sede centrale del capoluogo giuliano, e un’autobotte. In corso le verifiche da parte dei tecnici per risalire alle cause dell’incendio.

Per ricostruire la dinamica dell’incendio nell’abitazione dell’anziana, sita al piano terra di uno stabile, sono intervenuti per un sopralluogo il Nucleo investigativo territoriale del Comando dei vigili del fuoco e la polizia scientifica. In via Batagely nel rione di Borgo San Sergio, dove viveva la donna, questa mattina sono giunti anche il personale del 118, il medico legale e la polizia di stato. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Lo stabile non ha subito danni strutturali.