TRIESTE – Incidente mortale giovedì mattina, 23 maggio, sulla autostrada A4 nel tratto compreso tra Villesse e Redipuglia verso Trieste. Intorno alle 7:30 di mattina un’auto è finita sotto ad un camion che era fermo in una piazzola di sosta. Le due persone che erano a bordo della macchina sono morte.

Sul posto sono arrivati il personale di Autovie Venete, gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118, il personale del 115. L’auto incastrata sotto al tir è stata rimossa, mentre il tratto autostradale interessato dall’incidente è stato chiuso.

Alle 9 di mattina si registravano cinque chilometri di coda fra Palmanova e Villesse in direzione Trieste e code a tratti fra San Donà di Piave e Portogruaro sempre verso Trieste. L’apertura del tratto autostradale chiuso – comunica Autovie Venete – dovrebbe avvenire in tempi brevi.

Secondo quanto si apprende da Autovie Venete, nel tratto dell’autostrada A4, fra Villesse e Redipuglia, in direzione Trieste, dove stamani si è verificato l’incidente mortale che ha provocato due vittime, non ci sono cantieri e questa mattina non c’era alcuna coda o rallentamento. (Fonti: Ansa, Agi)