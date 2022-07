Trieste, incidente sulla Gvt a San Dorligo della Valle: moto contro furgone, morto 32enne

Incidente mortale lungo l’ex Grande viabilità Triestina, all’altezza dell’uscita Grandi Motori, nel comune di San Dorligo della Valle. Un motociclista di 32 anni è morto dopo aver tamponato con la sua moto un furgone frigo. È accaduto attorno alle 8 di oggi, venerdì 22 luglio, sulla carreggiata in direzione Trieste-Muggia.

Incidente a San Dorligo della Valle: morto motociclista

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti modi di rianimare l’uomo dopo averlo intubato sul posto, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il giovane è deceduto. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale. Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe che in seguito alla violenza dello schianto la moto sia finita a 30 metri di distanza dal suo conducente.