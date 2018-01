TRIESTE – Una coppia di anziani è stata falciata lunedì sulle strisce pedonali al Bivio Tre Noci di Sistiana a Trieste: la donna è morta sul colpo mentre suo marito, trasportato in “codice rosso” all’Ospedale di Cattinara con traumi gravissimi, si trova in prognosi riservata. Marisa Vidali, la donna di 81 anni deceduta in seguito ai gravissimi traumi riportati, era sposata con Vinicio Della Pietra, 83enne, rimasto gravemente ferito. Una Lancia Y vecchio modello, condotta da un uomo di 65 anni, (non 55 come era parso in un primo momento). I. P. , queste le sue iniziali, li ha colpiti in pieno, sbalzando i due anziani a diversi metri di distanza prima di arrestare la sua corsa.

Come scrive Il Piccolo di Trieste: