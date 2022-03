Trieste, non risponde al controllo Inps. I funzionari trovano 90enne morta in casa da due anni

La donna è stata trovata mummificata insieme al suo gatto in un appartamento. Tutto è avvenuto a Trieste, in via Battisti, dove in occasione dei controlli periodici per le pensioni, gli operatori avrebbero trovato il cadavere mummificato di una donna.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 31 Marzo 2022 - 17:29