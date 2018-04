TRIESTE – “Opera del diavolo”: si difende così, in tribunale, don Paolo Piccoli, il sacerdote accusato dell’omicidio di un altro prete, don Giuseppe Rocco, trovato morto il 25 aprile del 2014 nella sua stanza della Casa del Clero a Trieste. Il parroco si è sempre detto innocente, ma i risultati dell’autopsia sul cadavere di don Rocco mostrano che non morì per cause naturali, come si pensò in un primo tempo, ma ucciso, soffocato o strozzato.

Il sacerdote, di 92 anni, soffriva di problemi di respirazione, e questo aveva fatto pensare ad una morte naturale. Ma dagli esami condotti su laringe, lingua e trachea del cadavere emerge la rottura dell’osso ioide, quindi una frattura causata da una pressione.

Secondo l’ipotesi dell’accusa, l’assassino, per zittire don Rocco, gli avesse prima tappato la bocca con la mano e poi stretto con il pollice fino a strozzarlo, spiega il Corriere della Sera. Per la difesa, però, questi esami dimostrano solo che don Rocco è stato ucciso, ma non chi l’ha ucciso.

A rendere più fitto il mistero ci sono alcune lettere minatorie ricevute da don Piccoli. Una di queste, che risale al gennaio del 2015, invitava il sacerdote a confessare il delitto: “Non c’era che lei nella Casa del Clero”, è scritto. I periti hanno identificato la scrittura in quella di Eleonora Dibitonto, perpetua del sacerdote morto.

Ad aggravare la posizione di don Piccoli anche alcune tracce di sangue trovate sulle lenzuola di don Rocco. Secondo Piccoli le avrebbe lasciate durante l’estrema unzione, dal momento che aveva una ferita al braccio. C’è poi un’altra lettera, in cui è scritto: “Chi poteva alle cinque del mattino entrare, salire appositamente al secondo piano e andare verso la porta di sinistra? Solo chi sapeva che don Rocco non si chiudeva a chiave. Prima o poi lei commetterà un errore e Dio, che è più intelligente di noi, saprà come far trionfare la giustizia, anche quella umana”. Qualcuno, insomma, è convinto che sia stato don Piccoli. Ma lui ribadisce di essere innocente: “E’ opera del diavolo”.