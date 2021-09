Trieste, sparatoria in via Carducci: rissa e colpi d’arma da fuoco. Un ferito grave. L’area chiusa dalle forze dell’ordine

Trieste, sparatoria in via Carducci: diversi feriti. L’area chiusa dalle forze dell’ordine (foto d’archivio Ansa)

Una sparatoria si è verificata questa mattina, sabato 4 settembre intorno alle 8 in via Carducci, all’angolo con via San Francesco, nel centro di Trieste. Almeno otto i feriti, di cui uno in gravi condizioni.

Articolo aggiornato alle 9:50

Sparatoria a Trieste, la prima ricostruzione

Secondo quanto si è appreso i colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati nei pressi di un bar, probabilmente come conseguenza di una lite. La sparatoria sarebbe avvenuta tra gruppi di operai di nazionalità straniera, kosovari e albanesi, secondo alcune indiscrezioni, scaturita in seguito a dissidi proprio per questioni di lavoro.

Dopo un iniziale diverbio, i gruppi, composti di numerose persone, si sarebbero scontrati anche con spranghe. Soltanto dopo qualcuno avrebbe estratto pistole e sparato alcuni colpi. Subito dopo alcuni fuggitivi sarebbero stati inseguiti dalle forze dell’ordine.

L’area è stata chiusa da parte delle forze dell’ordine. Sul posto stanno operando polizia, carabinieri, guardia di finanza e, ovviamente soccorritori del 118 con ambulanze.