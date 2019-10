ROMA – Hanno aggredito una barista perché non ha accettato la tessera del Reddito di cittadinanza. Per questo una coppia, 40 anni lui e 39 lei, è stata arrestata a Trieste.

Le accuse: oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le proprie generalità, percosse ed ubriachezza molesta.

Tutto è successo in un bar in viale D’Annunzio, poco prima di piazza Foraggi. La coppia per pagare il conto aveva esibito la tessera del Reddito di cittadinanza.

Di fronte al rifiuto dell’esercente, come racconta il Piccolo di Trieste, la donna ha risposto sferrandole un ceffone e graffiandola ripetutamente.

“Poi – si legge ancora sul Piccolo – lei e il compagno si sono diretti in fretta e furia all’uscita, senza pagare, rincorsi dalla barista. In quel momento stava passando la pattuglia della polizia e, vista la scena, è subito intervenuta per cercare di sedare gli animi; in poco tempo sono arrivati in in ausilio anche altri colleghi”.

La coppia “era ubriaca e, nonostante i ripetuti tentativi degli operatori, continuava a mantenere un atteggiamento aggressivo e violento anche nei loro confronti. Si decideva così di accompagnarli alla caserma di via Revoltella dove venivano arrestati per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le proprie generalità, percosse ed ubriachezza molesta”.

Fonte: Il Piccolo di Trieste.