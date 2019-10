ROMA – Un video mostra i tragici momenti in cui il sospettato Alejandro Stephan Meran tenta di fuggire dopo aver ucciso i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego nella Questura di Trieste. Un video in cui Meran viene fermato e in cui si mostra come gli agenti abbiano evitato il peggio.

Le telecamere nell’atrio e quelle all’esterno del palazzo, sequestrate dall’autorità giudiziaria, avrebbero ripreso una parte della sparatoria, ovvero il conflitto a fuoco col personale di guardia e il tentativo di fuga di Meran subito dopo l’omicidio due poliziotti.

Giuseppe Petronzi, Questore di Trieste, ha commentato così i filmati: “Fasi estremamente concitate al tempo stesso drammatiche, che hanno testimoniato la capacità di risposta dell’apparato che è riuscito a rendere inerte e a fermare la persona immediatamente, scongiurando la possibilità che potesse fare danni peggiori”. (Fonte ANSA)