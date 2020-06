TRINITAPOLI (BAT) – Agguato in Puglia nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno. Un uomo di 43 anni è stato ucciso alla periferia di Trinitapoli, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, in via dei Mulini.

L’uomo sarebbe stato ferito a morte con colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono al lavoro i carabinieri. (Fonte: Ansa)