ROMA – A Trino in provincia di Vercelli, chi gira senza mascherina rischia una multa. A deciderlo è il sindaco Daniele Pane con un’ordinanza che prevede una sanzione dai 25 ai 250 euro. La mascherina è obbligatoria quando si viene a contatto con altri o quando si entra in esercizi commerciali o uffici pubblici. Stesso obbligo per chi lavora in queste attività.

Gli unici che non verranno multati sono i residenti dei comuni vicini: in questo caso, basterà circolare per la cittadina indossando un foulard o una sciarpa ” da collocare su naso e bocca in modo idoneo ad assorbire la diffusione di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto o dal parlare”.

Il sindaco ha dato anche disposizioni precise sui tragitti da fare per muoversi a Trino: l’obbligo è percorrere quello più breve per raggiungere il lavoro, l’attività commerciale o l’ufficio pubblico. Vietati invece “tutti i percorsi diversi” così da limitare il più possibile la permanenza fuori dall’abitazione.

E non solo Trina: sempre in Piemonte e precisamente ad Acqui Terme (Alessandria) chi non porta le mascherine dovrà pagare una multa da 50 euro. Per chi non le trovasse c’è però la possibilità di ritirarle nella sede della protezione civile.

Fonte: Repubblica