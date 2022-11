Trivolzio, crolla gru in un cantiere: schiacciati due operai, sono gravi (foto ANSA)

Un carico di autobloccanti si è sganciato da una gru e ha travolto un operaio di 58 anni di Trivolzio (Pavia). La gru per il contraccolpo è caduta, finendo addosso ad un suo collega di 35 anni di Casorate Primo (Pavia). E’ quanto successo questa mattina in pochi secondi in un cantiere per la costruzione di villette bifamiliari a Trivolzio, a pochi chilometri da Pavia.

I due feriti sono ora ricoverati in condizioni molto gravi al Policlinico San Matteo di Pavia: il 58enne ha riportato traumi al volto e a una gamba mentre al 35enne sono stati diagnosticati un trauma cranico e lesioni alle gambe. Un loro collega di Calvignasco (Milano), di 32 anni, ha riportato ferite più lievi.

Trivolzio, due operai schiacciati dal crollo di una gru

Erano da poco passate le 8 quando nel cantiere di via Giuseppe Mazzini 29 a Trivolzio (Pavia) è scoppiato l’inferno. Cosa abbia prodotto lo sganciamento del carico dalla gru resta ancora da stabilire: sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i tecnici di Ats Pavia, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.

I colleghi di lavoro hanno subito lanciato l’allarme. Nel giro di pochi minuti sono arrivati in cantiere gli operatori del 118. Le condizioni dei due addetti travolti dal carico e dalla gru sono apparse critiche, i soccorritori li hanno rianimati sul posto e poi li hanno trasportati in ambulanza al San Matteo, distante pochi chiometri da dove è accaduto il fatto. La prognosi è riservata per entrambi.

Gli altri casi nel Pavese

La casistica degli infortuni sul lavoro in provincia di Pavia è, purtroppo, preoccupante: una settimana fa un operaio di 27 anni era stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Pavia dopo essere caduto dal tetto del capannone di una logistica di Siziano (Pavia). Lo scorso 25 ottobre un 56enne è morto al termovalorizzatore di Lomellina Energia a Parona (Pavia), in Lomellina, dopo essere stato colpito alla testa da un tubo che stava sostituendo. E sono soltanto gli ultimi due episodi, prima del gravissimo episodio avvenuto di questa mattina.

