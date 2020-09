Maltempo Genova, tromba d’aria sul quartiere di Sturla: Vigili del Fuoco al lavoro per tutta la notte (foto Ansa d’archivio)

Tromba d’aria a Genova. La furia del vento si è abbattuta su Sturla, quartiere del levante cittadino, ed ha seminato il panico per la sua forza.

Tromba d’aria a Genova. Colpito il quartiere Sturla del levante cittadino e quelli limitrofi di San Marino e Quato. Decine gli inteventi in tutta la città dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo.

La furia del vento, a Sturla ha abbattuto alcuni alberi che sono caduti rovinosamente a terra. In via Tanini, il vento ha divelto una cancellata. Danni anche a grondaie e ai tavolini esterni di bar e ristoranti.

Il tetto di un palazzo di via Vernazza è stato quasi scoperchiato. I Vigli del Fuoco hanno transennato la zona per mettere in sicurezza l’area. Rimosse le parti ancora pericolanti.

Ad agosto, la città era stata colpita da un’altra tromba d’aria.

Genova, decine di interventi dei Vigili del Fuoco per tutta la notte

A causa del forte maltempo che ha colpito tutta la città, sono state decine gli interventi dei pompieri da Levante a Ponente. Oltre agli interventi a Sturla, tegole e persiane pericolanti e piccoli allagamenti hanno impegnato i Vigili del Fuoco tutta la notte.

Un incendio è divampato nei locali della ex centrale a carbone sotto la Lanterna di Genova.

Le fiamme si sono propagate nei locali che erano adibiti a trasporto e trasferimento merci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. A causare il rogo potrebbe essere stato un fulmine, ma non si esclude anche l’ipotesi dolosa (fonte: Ansa, Genova 24).