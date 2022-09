Tromba d’aria a Civitavecchia: diversi alberi caduti o divelti VIDEO

Una forte tromba d’aria si è abbattuta nella mattinata di oggi, giovedì 8 settembre, a Civitavecchia, nella zona di Sant’Agostino. I vigili del fuoco della Caserma Bonifazi stanno intervenendo per la messa in sicurezza di alcuni alberi caduti o rimasti divelti.

La tromba d’aria sul lago di Garda

Un’altra tromba d’aria si è abbattuta sulla parte veronese del Lago di Garda. Non ha colpito la sponda ma si è ‘scaricata’ in acqua. Si stanno comunque facendo verifiche per accertare che nessuna imbarcazione fosse in quel momento nello specchio di lago.

Oltre ala tromba d’aria, stamane lungo la sponda veronese del Garda vi è stata una fittissima pioggia mista a grandine. Non si segnalano danni particolari ma solo un forte rallentamento del traffico perché tutte le auto sono state costrette a fermarsi a causa della scarsa visibilità.

Il nubifragio nel comasco

Un violento nubifragio ha colpito invece il comasco nella notte, provocando allagamenti sulla strada tra Como e Blevio, dove frane e smottamenti hanno causato ingenti danni dopo quelli causati dal maltempo lo scorso luglio. Una colata di fango ha invaso il paese, poco più di mille abitanti. Ruspe in azione per liberare le strade. Al lavoro vigili del fuoco e protezione civile. Problemi anche a Como, dove diverse strade sono state chiuse per frane o per allagamenti. Chiusa anche la statale Lariana.