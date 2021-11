Tromba d’aria a Modica fa un morto, tutta la Sicilia in ginocchio per il maltempo (Foto da video)

Una tromba d’aria ha provocato la morte di un uomo di 53 anni a Modica (Ragusa). Più in generale, sono giorni che la Sicilia è messa in ginocchio dal maltempo, da Nord a Sud, da Ovest a Est. Il giorno prima, infatti, altre trombe d’aria si erano verificate vicino Trapani. E i violenti nubifragi stanno rendendo le strade come fiumi in piena.

Tromba d’aria a Modica: un morto

A Modica la tromba d’aria ha investito le contrade di Trebalate, Serrameta, Sant’ Elena e Bosco provocando danni. La vittima sarebbe uscita di casa all’alba ed è stata investita in pieno.

La tromba d’aria di Modica ha interessato anche la zona del mercato ortofrutticolo di Comiso, vicino il rifornimento Lukoil. E’ stata chiusa la strada provinciale, 7 che da Comiso porta a Chiaramonte Gulfi dopo che il materiale di copertura è volato dai tetti di alcune botteghe ed è finito sulla strada. Stanno lavorando vigili del fuoco, polizia e tecnici dei comuni.

Sicilia in ginocchio per il maltempo: allagamenti sulle strade

Due linee ferroviarie interrotte fino a domani e una fino a giovedì. Alluvioni, trombe d’aria , alberi caduti. Il maltempo è tornato dal pomeriggio del 16 novembre in Sicilia, dopo i danni che aveva provocato solo due settimane fa, e per domani è previsto allarme arancione per tutta l’isola, tranne la fascia costiera nord-occidentale, segnata in giallo.

Trenta passeggeri di un treno diretto a Caltanissetta, sulla linea Catania-Palermo (interrotta fino alle 12 di domani, assieme alla Canicattì- Gela che sarà bloccata fino alle 14 e alla Palermo-Agrigento ferma fino alle 5 di giovedì) sono rimasti bloccati sul binari, tra le stazioni di Dittaino e Leonforte, nell’Ennese, per un guasto provocato dal maltempo. Sempre nell’Ennese, bloccata l’autostrada Palermo-Catania nei paraggi di Agira. Interrotto il traffico anche nella statale del Dittaino.

Danni e disagi si sono registrati nel Palermitano: un nubifragio si è abbattuto su Termini Imerese e su un Comune dell’entroterra, Caccamo, trasformando le strade in torrenti.

Trombe d’aria anche vicino Palermo, Trapani e Agrigento

Una tromba d’aria ha colpito il piccolo paese di Bisacquino, vicino a Corleone, scoperchiando il capannone di un’azienda agricola e abbattendo alberi.

Nell’agrigentino, trombe d’aria a Sciacca (il sindaco domani chiuderà le scuole, stessa misura sarà adottata nel vicino Comune di Menfi), e a Licata, tra il mare e la linea di costa; mentre nel Trapanese le trombe d’aria nella zona di Selinunte si sono fermate prima di raggiungere la terraferma.