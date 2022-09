Tromba d’aria sulla costa Pontina, danni tra Sabaudia e Terracina VIDEO

Una tromba d’aria ha colpito, nel pomeriggio di oggi 29 settembre, la costa Pontina, in provincia di Latina. Sono caduti numerosi alberi tra Sabaudia e Terracina, tetti scoperchiati e viabilità deviata, ed è stata chiusa al traffico la via Migliara 56. Disagi anche per la popolazione, a causa di molti allagamenti, con decine di interventi da parte del Vigili del fuoco. La tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di un’azienda e distrutto alcune serre.

Tromba d’aria sulla costa Pontina, tetti scoperchiati e viabilità deviata

Il maltempo ha scoperchiato il tetto di un’azienda e distrutto serre, anche la viabilità ha subito conseguenze dalla tromba d’aria: paura e disagi per i conducenti che si sono trovati in mezzo alla tromba d’aria. Il traffico sulla strada statale Pontina è stato deviato. I soccorsi sono ancora al lavoro per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza la zona.