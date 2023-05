Trova un portafoglio con cinquemila euro e lo riconsegna. C’erano banconote per un valore di ben cinquemila euro in un portafogli che il sacrestano della ex Cattedrale di Santo Stefano a Capri ha trovato mercoledì sera e consegnato alla polizia municipale, che è poi riuscita a rintracciare il proprietario per la restituzione.

Costanzo Ferraro, sacrestano della chiesa che affaccia sulla celebre Piazzetta, nel pulire i banchi della navata al termine delle funzioni religiose ha trovato sotto un inginocchiatoio il portafogli contente carte di credito, banconote e documenti personali che facevano risalire all’identità del proprietario, un uomo di nazionalità brasiliana. Insieme agli altri effetti bancari c’erano anche banconote per il valore di circa cinquemila (5.000) euro. Ferraro si è subito recato al comando di Polizia municipale di Capri per consegnare il tutto agli agenti in servizio. Il comandante Daniele De Marini in sinergia con gli agenti del Commissariato di Capri, ha avviato una ricerca per rintracciare l’uomo – che non aveva presentato denuncia di smarrimento – nelle strutture alberghiere dell’isola e della vicina Penisola Sorrentina. Proprio in un albergo di Sorrento è stato trovato il cittadino brasiliano, proprietario del portafogli che aveva smarrito durante una gita giornaliera a Capri. Il turista questa mattina è tornato sull’isola per ritirarlo ringraziando gli uffici della polizia municipale e il sacrestano.