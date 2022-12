Disavventura a lieto fine a Firenze, per un turista giapponese che aveva perso il portafoglio con 1.300 euro sul Ponte alle Grazie. Tutto si è risolto in un paio d’ore, grazie all’onestà di una coppia di turisti e alla prontezza investigativa della municipale.

È accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 5 dicembre quando gli agenti della municipale sono stati avvicinanti da una coppia di turisti che ha consegnato loro il portafoglio ritrovato sul Ponte. Dai documenti è stato possibile risalire all’identità del proprietario, un contrabbassista giapponese.

Le informazioni però non erano sufficienti per rintracciarlo, dal momento che non erano presenti altri dettagli sul suo recapito a Firenze. Tramite alcuni scontrini presenti nel portafoglio, i vigili sono tuttavia risaliti ad un albergo a Roma dove il turista aveva alloggiato. Da lì, tramite un contatto in Giappone che conosceva il contrabbassista, è stato trovato il numero di telefono e riconsegnato quindi il portafoglio al legittimo proprietario.

