Ritrovata dai vigili del fuoco la bambina di 11 anni di cui si erano perse le tracce nel tardo pomeriggio di ieri a Nicastro di Lamezia Terme. La bambina si era allontanata dalla pizzeria gestita dai genitori. Insieme alla bambina, nel momento del ritrovamento, infatti, c’era un altro minore di qualche anno più grande, amico della undicenne. I due sono stati trovati sulla spiaggia in località “Ginepri”, nei pressi dell’aeroporto, distante alcuni chilometri dal luogo in cui la bambina era scomparsa.

Resta da accertare, dunque, oltre all’intera dinamica della vicenda, come abbiano fatto i due ragazzini a percorrere la distanza tra il centro di Nicastro ed il luogo in cui è avvenuto il loro ritrovamento. Forse a bordo di qualche mezzo, presumibilmente uno scooter. I carabinieri, cui sono affidate le indagini su quanto è accaduto, stanno facendo le verifiche del caso. Occorrerà accertare, tra l’altro, se il minore con il quale l’undicenne si era allontanata abbia almeno 14 anni. In caso contrario, infatti, non sarebbe neppure penalmente imputabile.

