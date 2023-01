Trovato il cadavere di Massimo Frau, era scomparso un anno fa da Fluminimaggiore

Massimo Frau è morto. I resti senza vita dell’uomo sparito nel nulla un anno fa da Fluminimaggiore, in provincia di Carbonia-Iglesias, sono stati rinvenuti nelle campagne dello stesso paese a pochi chilometri dalla sua casa.

Trovati i resti di Massimo Frau, erano a pochi km da casa

I resti del 52enne sono stati rinvenuti domenica mattina in una zona impervia del piccolo paesino, durante una battuta di caccia. La segnalazione da parte dei cacciatori di uno scheletro umano, seminascosto dalla vegetazione nella zona di Sa Carrubba, ha portato sul posto i carabinieri facendo partire gli accertamenti.

Anche se era impossibile fare un riconoscimento a causa dell’avanzato stato di decomposizione del corpo, i militari hanno trovato addosso al cadavere i documenti che ne hanno confermato l’identità. La procura ha già disposto l’autopsia per la conferma ufficiale e per accertare le possibili cause di morte anche se le condizioni del cadavere renderanno difficile l’esame post mortem.

Scomparso nel nulla un anno fa

Frau era misteriosamente sparito il 2 gennaio dello scorso anno. Inutili le ricerche effettuate allora nella campagne del centro del Sulcis Iglesiente. Dopo la segnalazione, erano partite diverse ricerche proprio nelle campagne della zona ma senza esito.

“Per noi è inconcepibile che sia svanito nel nulla. Se è vivo qualcuno lo aiuta, ha bisogno di assistenza”, diceva la sorella del 52enne che l’estate scorsa aveva anche lanciato un appello in tv attraverso la trasmissione “Chi l’ha visto?”. Seguito da una casa-famiglia, Massimo Frau da alcuni anni viveva in una dimora dove era seguito da una badante assegnatagli dal Comune. Era stata proprio la donna a lanciare l’allarme non avendolo trovato in casa.

L’uomo si era allontanato e aveva con se anche il cellulare. Ma il segnale del telefonino era sparito lo stesso giorno della sua scomparsa.

