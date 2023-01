Trovato il cadavere di un uomo nel bosco: mistero sul Monte Vignola, in Trentino

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione trovato nei boschi sopra l’abitato di Avio, in Trentino. Il corpo, individuato da un’escursionista sotto il Corno della Paura, sul Monte Vignola, è stato recuperato nella notte dai carabinieri di Rovereto. Al momento non vi sono ancora elementi per l’identificazione il cadavere, su cui non sono stati rinvenuti documenti. I carabinieri stanno effettuando delle verifiche sulle persone scomparse.

