Trovato il corpo della 23enne ucraina Yana Malayko: era nascosto tra i rovi a Lonato (Brescia) FOTO

A Lonato in provincia di Brescia, in mezzo ai rovi è stato trovato il corpo di Yana Malayko, la 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato Dumitru Stratan ora in carcere.

di redazione blitz

Pubblicato il 1 Febbraio 2023 - 18:05