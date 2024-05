Trovato morto in casa, tracce di sangue in casa. Non si esclude l’omicidio

La morte di un uomo di 40 anni, trovato senza vita nella sua abitazione di via Manenti a Scicli (Ragusa), rimane avvolta nel mistero. Dopo l’esame del medico legale incaricato dalla Procura di Ragusa, conclusosi alle 3 di stamattina, oggi saranno coinvolti i Ris di Messina per condurre indagini tecnico-scientifiche alla ricerca di tracce biologiche utili per orientare l’indagine dei carabinieri. Sussiste il sospetto che si tratti di un omicidio, dato che la vittima presentava ferite alla testa e al naso, mentre la presenza di sangue sulle pareti dell’abitazione lascia molti interrogativi. Gli investigatori del Ris si concentreranno sulla ricostruzione della dinamica degli eventi e sull’individuazione di nuovi elementi che possano portare chiarezza alla situazione. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Ragusa, Silvia Giarrizzo.