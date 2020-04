TRUCAZZANO (MILANO) – Ha sparato alla compagna in testa con un fucile, uccidendola, e poi è andato dai carabinieri e ha confessato. Il presunto omicida è un uomo di 47 anni di Trucazzano, in provincia di Milano.

Nella notte tra sabato e domenica 19 aprile l’uomo, con precedenti penali, si è presentato alla caserma di Cassano d’Adda e si è costituito, dicendo di aver ammazzato la propria compagna.

I militari sono andati sul posto, ad Albignano, frazione di Trucazzano, e al contempo hanno allertato il 118. Per la donna, di 47 anni, non c’è stato nulla da fare: era già morta. Secondo la prima ricostruzione, per un colpo di arma da fuoco sparato con una arma che era regolarmente detenuta dalla donna.

I due erano legati sentimentalmente da circa 9 anni. L’uomo è attualmente trattenuto nella caserma dei carabinieri di Cassano per essere interrogato dal pm di turno. (Fonti: Ansa, Il Giorno)