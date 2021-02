Truffa della finta banca, sms con link e poi la telefonata (di sabato): così ti svuotano il conto

La truffa della finta banca che ti svuota il conto corrente. Si tratta di una truffa purtroppo molto comune e allo stesso tempo talmente semplice che in molti ci cascano. Viene sempre attuata di sabato, in modo che uno non ha tempo e modo per andare allo sportello della propria banca a chiedere spiegazioni e così passano 2 giorni in cui i truffatori agiscono indisturbati.

Come funziona la truffa della finta banca

La truffa della finta banca comincia con un sms che arriva proprio dal numero ufficio frodi della vostra banca. Questo perché gli hacker si sono impadroniti dei numeri di molte banche. Nel messaggio viene spiegato che, “in seguito a tentativi di accesso anomali”, si rende necessaria una conferma della vostra identità tramite accesso ad un sito indicato da un link.

Poco dopo il messaggio arriva anche una telefonata da parte dello stesso numero telefonico. L’interlocutore si presenta come “un operatore dell’ufficio antifrode”. Chiede se avete o meno svolto una certa operazione bancaria. Il falso operatore allora si finge preoccupato e vi invia ulteriori messaggi con richieste di invio di codici di identificazione.

E alla fine vi svuotano il conto

Una volta che l’operatore ha capito di avere tutto il materiale necessario per entrare nel vostro conto, vi chiede di andare il prima possibile alla banca per “riprogrammare” il conto corrente. Lo farà di sabato, giorno in cui gli istituti bancari sono chiusi. Intanto i truffatori sono in possesso dei vostri dati e così entrano nel vostro conto facendo quello che vogliono e inviando bonifici.

Troppo tardi ormai per fare qualcosa, quindi come ci si protegge da queste truffe? In realtà è molto semplice e molte banche lo comunicano di continuo ai loro clienti. Le banche infatti non manderanno mai mail o sms con istruzioni per modificare dati e password, tantomeno con link da cliccare per fare operazioni. Tutto si fa tramite app con mobile token, tramite telefono oppure di persona allo sportello. Quindi quando ricevete sms o mail dalla banca, non apriteli neanche, cancellateli direttamente.