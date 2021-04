La truffa del pacco via sms o WhatsApp: “Sta arrivando, clicca il link”. Ma se lo fai ti ruba i dati

L’ultima truffa virtuale ma assolutamente reale è quella del pacco che sta arrivando, un sms su WhatsApp e un link da cliccare, e poi via con il furto di dati personali compresi quelli bancari, delle carte di credito.

“Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui”, è scritto nell’sms incriminato. In verità non esiste alcun pacco: si tratta solo di un espediente per far cliccare il link e rubare i dati.

La truffa via sms del pacco “che sta arrivando”

Una volta approdato sul sito, infatti, l’utente si trova davanti un avviso che chiede un pagamento per saldare le spese di spedizione e sbloccare il materiale in consegna

Ad ingannare contribuisce il fatto che il sito abbia tutte le apparenze di quello di una normale azienda di spedizioni. Eppure va ricordato che nessun correre chiede soldi aggiuntivi a spedizione in corso. Se vi doveste trovare un link del genere non cliccate, chiudete tutto e segnalate il numero del mittente alla polizia postale.

Truffa online e phishing: come difendersi

Si tratta solo dell’ennesima truffa del genere, fenomeno in aumento soprattutto in tempi di lockdown da Covid, che ha visto un aumento degli acquisti online.

In generale va ricordato che per evitare di essere vittime di phishing via email o sms ci sono poche ma chiare regole: non aprire mai i link indicati, non inserire mai i dati personali richiesti, non scaricare mai file o altri allegati né fare richiesta di cancellazione dalla lista dei destinatari.

In altre parole: non cliccare nulla, non inserire nulla, ma chiudere l’sms o l’email ed eventualmente segnalarlo alla polizia postale.