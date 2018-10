ROMA – Dopo la truffa dello specchietto arriva quella del parchimetro. Tante sono le segnalazioni negli ultimi tempi. Le monete non vengono restituite, perché bloccate da un bastoncino inserito all’interno. Così i romani che parcheggiano l’auto sulle strisce blu non possono riprendere i soldi rigettati dalle macchinette.

La truffa del parchimetro è stata messa in atto in via Boezio, zona Prati, a Roma. Come si può vedere dalle foto, il dispositivo di controllo della sosta veicolare è stato manomesso in modo da non restituire le monete inserite e non accettate dalla macchina, in quanto lo sportello per il recupero risulta bloccato da un bastoncino di legno.

Non è la prima volta che una truffa simile viene scoperta nella Capitale. Nel 2014 era stata l’Adoc, l’associazione difesa orientamento dei consumatori, a lanciare l’allarme. ”L’Adoc – si legge sul sito – consiglia a tutti gli utenti di verificare, prima di inserire il denaro, se lo sportello per il recupero monete è perfettamente funzionante. In caso non lo fosse, si può provare a rimuovere l’ostacolo ma ad ogni modo è bene segnalare l’accaduto ai vigili urbani, indicando il luogo dove è posizionato il parchimetro e il numero identificativo dello stesso”.

Il video della truffa del parchimetro a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=ce52vUNMldc