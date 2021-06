Tuffo in mare dopo la festa di compleanno e batte la testa sugli scogli: grave 19enne di Marina di Cecina (Foto Ansa)

Si tuffa in mare dopo la festa e batte la testa sugli scogli. Accade a Marina di Cecina, in provincia di Livorno, dove un ragazzo di 19 anni versa ora in gravi condizioni.

Marina di Cecina, il tuffo dopo la festa di compleanno

Il dramma si è consumato lunedì notte: il ragazzo, Vladimir Tapu, aveva trascorso la serata in allegria con gli amici per festeggiare il suo diciannovesimo compleanno.

A un certo punto il gruppo ha deciso di spostarsi in spiaggia per fare un il bagno di notte. Vladimir si è tuffato ma non ha visto, probabilmente, lo scoglio contro il quale ha battuto la testa perdendo i sensi.

Tuffo al mare di notte: gravi le condizioni del 19enne

Il primo a prestare soccorso è stato un amico che ha ripetutamente tentato di rianimarlo. Poi è giunta sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cecina con medico a bordo.

Il 19enne è stato portato d’urgenza all’ospedale di Livorno, dov’è tuttora ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di Neurochirugia.