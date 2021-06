Tuono Pettinato, il fumettista pisano Andrea Paggiaro è morto a 44 anni a seguito di una lunga malattia. Paggiaro aveva collaborato con diverse case editrici italiane, realizzando biografie di grandi personaggi, strisce originali, graphic novel, vignette e illustrazioni.

Tuono Pettinato, perché Andrea Paggiaro aveva scelto quel nome d’arte

Il suo nome d’arte deriva dal titolo di un libro nella Biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges, scrive . che pubblica una breve biografia. Tuono Pettinato era molto interessato alla scienza. Per questa ragione aveva realizzato racconti su Galileo Galilei (Galileo! Un dialogo impossibile) o sul matematico Alan Turing (Enigma. La strana vita di Alan Turing). Tuono Pettinato aveva collaborato anche con il Cnr per realizzare OraMai, per Comics & Science.

Tuono Pettinato e i personaggi famosi della storia e della musica

Tuono Pettinato aveva realizzato anche n fumero su Garibaldi (Garibaldi. Resoconto veritiero delle sue valorose imprese, ad uso delle giovani menti), Freddie Mercury (We are the champions) e Kurt Cobain (Nevermind).

Corpicino dal 2013

Nel 2013 era nato uno dei suoi personaggi più intensi, Corpicino. Il personaggio è una riflessione sul ruolo dei media di fronte alla tragedia. Con alcuni colleghi (Ratigher, Dottor Pira, Lrnz e Maicol & Mirco) aveva fondato negli anni Duemila il collettivo Superamici. Tra gli altri lavori più recenti ci sono Non è mica la fine del mondo, Gatto per forza, randagio per scelta e Scheggia in Galleria.