Turbigo (Milano), durante una lite in un bar spara e uccide un 23enne: arrestato 34enne

Durante una lite tira fuori una pistola, spara e uccide un 23enne. Un 34enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso a colpi di pistola, la notte scorsa a Turbigo (Milano), un 23 enne, e di aver ferito a una gamba un 30enne. L’assassino e le vittime sono di nazionalità albanese e stavano partecipando a una festa con altri connazionali quando è iniziata una lite al culmine della quale il 34enne ha sparato.

La prima ricostruzione

Il 34enne albanese poi arrestato stava partecipando a una festa di connazionali che si è svolta nei pressi di un bar in via Allea Comunale, a Turbigo.

Attorno alle 23 è scoppiata la lite, secondo una prima ricostruzione per futili motivi, e l’uomo ha sparato con una pistola calibro 6,35 ferendo a un polpaccio un 30enne. I presenti a quel punto hanno accerchiato l’aggressore che ha sparato di nuovo colpendo al collo un 23enne, morto poche ore dopo in ospedale a Legnano. Dopo gli spari l’aggressore è stato malmenato dagli altri partecipati alla festa prima dell’arrivo dei carabinieri, che lo hanno portato via e arrestato. Il ferito è stato ricoverato in condizioni non gravi all’ospedale di Busto Arsizio.