Turi-Casamassima, scontro tra due auto: morta una bracciante, ferite altre quattro

Uno scontro tra due auto è avvenuto all’alba sulla provinciale Turi-Casamassima: per la conducente di uno dei due veicoli non c’è stato nulla da fare. Ferite le altre quattro donne in macchina con lei.

Secondo le prime informazioni sembra che le cinque donne, tutte originarie di Turi, si stavano recando al lavoro come braccianti agricole. Ferito, in maniera non grave, l’uomo alla guida dell’altro veicolo.

La prima ricostruzione

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre vittima e feriti dalle lamiere. I rilievi dell’incidente sono affidati ai carabinieri di Gioia del Colle. Da una prima ricostruzione della dinamica dello schianto, emerge che una delle due auto ha invaso la corsia opposta forse, ipotizzano gli investigatori, per un sorpasso azzardato.