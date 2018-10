ROMA – Riccardo Capece e Francesco Franchini, accusati di aver violentato una ragazza statunitense nel bagno della discoteca Il Fauno di Sorrento nel luglio del 2015, in primo grado furono condannati dal Tribunale di Torre Annunziata a 3 anni e 4 mesi l’uno, a quattro anni e 4 mesi, l’altro. Ora per i due ragazzi, i giudici d’Appello hanno deciso per uno sconto di pena.

A Franchini, che rispondeva di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo in concorso, i giudici di secondo grado hanno ridotto la pena a due anni e nove mesi di carcere. La pena di Capece, invece, che rispondeva solo di violenza sessuale, è scesa a due anni. In primo grado Capece ebbe una riduzione pena grazie al risarcimento del danno alla vittima.

Riccardo Capece, studente di Caserta, e Francesco Franchini, di San Nicola La Strada, sempre in provincia di Caserta, ex calciatore di serie D, all’epoca dei fatti avevano rispettivamente 20 e 22 anni. Incastrati dalle telecamere di videosorveglianza del locale e dal tatuaggio di uno dei due, furono fermati dai carabinieri e poi finirono ai domiciliari.

Accusati dalla turista americana 25enne e dall’amica con la quale era in vacanza, Capece e Franchini hanno sempre negato la violenza, parlando di sesso consenziente.