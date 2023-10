Un turista americano di 63 anni, cardiopatico, è stato salvato la mattina di oggi, martedì 24 ottobre, a Roma da un carabiniere che per circa venti minuti gli praticato il massaggio cardiaco. L’uomo, intorno alle 9, si è accasciato a terra in via Barberini, di fronte all’ingresso della Caserma della Stazione Carabinieri di Roma-Vittorio Veneto per un infarto.

Turista americano ha un infarto, carabiniere gli salva la vita

Sono, quindi, intervenuti i Carabinieri della Stazione, prima dell’auto medica. Il massaggio cardiaco ha tenuto in vita il turista che è stato tra trasportato all’Umberto I in codice rosso, dopo più di un’ora di manovre ed iniezioni stabilizzanti. In base a quanto si apprende i medici del 118 hanno fatto complimenti al Carabiniere che gli ha fatto il massaggio e tenuto in vita. Aveva fatto corso Bls. La situazione rimane critica, ma stabile.

