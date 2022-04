Turista inglese compra casa in Sicilia per un euro a Mussomeli, ma non riesce a ristrutturarla FOTO ANSA

Danny McCubbin, 58 anni, nel 2020 si è trasferito da Londra in Italia e ha comprato per 1 solo euro una casa a Mussomeli, Sicilia. Ma l’acquisto si è trasformato in un incubo: non riusciva a trovare un’impresa per ristrutturarla. Secondo quanto riferisce il SUN, l’abitazione situata nel quartiere storico della città, aveva un assoluto bisogno di una ristrutturazione e McCubbin era disposto a fare il lavoro necessario per realizzare la casa dei suoi sogni.

Mussomeli e le case a un euro

Decine di comuni italiani situati in luoghi splendidi hanno iniziato a vendere a un prezzo simbolico di 1 euro le case abbandonate per ripopolare il posto e riqualificare il centro storico. Ma McCubbin non aveva previsto in Italia la carenza di costruttori, causata da nuove agevolazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione delle case. A causa di una lunga attesa per trovare una squadra di costruzione, ha scoperto che i costi di ristrutturazione erano aumentati enormemente poiché a quel punto la casa aveva bisogno di maggiori lavori.Ad inews, McCubbin, che ha lavorato per la Fifteen Foundation di Jamie Oliver, ha dichiarato “È stato molto difficile trovare un costruttore e nel tempo la casa si è deteriorata.

“Quando ho trovato un’impresa edile, rinnovarla costava il doppio. Ho deciso che per me non ne valeva più la pena”. Il governo italiano sta attualmente offrendo ai proprietari di case fino al 110% su ristrutturazioni eco-compatibili e che rendano le case resistenti ai terremoti. Migliaia di famiglie hanno colto l’opportunità per rinnovare le proprie abitazioni, il che ha poi portato a una carenza di costruttori. E ciò ha costretto McCubbin a vendere la proprietà a un’agenzia immobiliare. Dopo aver rinunciato alla casa pagata 1 euro, sempre a Mussumeli ha comprato un immobile a buon mercato a 8.000 euro.

Le spese per i lavori

Questa volta è stato in grado di trovare due costruttori che tra un lavoro e un altro hanno ritagliato una settimana di tempo da dedicare all’abitazione di McCubbin. Dopo aver speso 5.000 euro per riparare la casa si è trasferito e nella piazza principale della città ha aperto The Good Kitchen”, una cucina dove prepara i pasti gratuiti per le famiglie meno abbienti. “Quando ha vinto Brexit mi sono trasferito a Mussumeli alla fine di dicembre. Ho sempre voluto vivere in Sicilia, i miei genitori amavano la campagna. Così mi sono chiesto cosa mancasse a Mussomeli e mi è venuta l’idea di The Good Kitchen”.

McCubbin ha spiegato che desidera uno stile di vita tranquillo e semplice, andare a letto entro le 22:00 e svegliarsi presto per andare al mercato. Lo ha descritto come “l’esatto opposto” di quando viveva a Londra. Ha aggiunto che ci sono molte persone come lui desiderose di entrare in progetti fai-da-te. “Gli stranieri stanno acquistando case che non fanno parte dell’acquisto a 1 euro ma sono già vivibili, o richiedono piccoli lavori di ristrutturazione che spesso sono disposti a fare da soli”.