Non ce l’ha fatta il turista lombardo di 62 anni colpito da un masso mentre era in spiaggia a La Maddalena. L’uomo è morto questa mattina all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime e sottoposto a un intervento chirurgico per un severo trauma addominale. In vacanza con la nipote, il 62enne era sul litorale di Abbattoggia quando la roccia si è staccata da un costone e gli è piombata addosso.

