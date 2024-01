Tutte le festività del 2024, come orginazzarsi per ponti e ferie

Nel 2024, anno bisestile, ci saranno rispetto all’anno scorso meno ponti e quindi giorni strategici da prendere come ferie dal lavoro, per sfruttare al meglio le festività e concedersi un po’ di riposo. Quest’anno, infatti, tre festività cadranno in giorni festivi o di sabato (Epifania e Immacolata di sabato, Festa della Repubblica domenica 2 giugno). Ci sono però altri giorni che permettono di programmare in modo strategico un ponte per staccare, più a lungo, dal lavoro.

Le festività del 2024

Tolto il 1 di gennaio, lo scorso lunedì, domani sarà il giorno della Befana, che cade di sabato. Pasqua e Pasquetta quest’anno cadranno domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile. Bene il 25 aprile, giorno della Liberazione, che quest’anno cade di giovedì: con un giorno di ferie preso, si possono stare a casa 4 giorni. E siamo a un totale di 7 giorni se consideriamo anche la Pasqua.

Il ponte del 1 maggio (Festa dei lavoratori), cade di mercoledì e spezza in due la settimana lavorativa. Per fare il ponte, servono due giorni di ferie. Le opportunità comunque sono due: lunedì 29 e martedì 30 aprile o giovedì 2 e venerdì 3 maggio: in entrambi casi si sta a casa dal lavoro 5 giorni.

Purtroppo anche la Festa della Repubblica, il 2 giugno, quest’anno cade di sabato. Il 15 agosto (Ferragosto) cade di giovedì, se si prende il venerdì di ferie sono 4 giorni di stop dal lavoro. Il 1 novembre (Ognissanti) è un venerdì e permette il ponte di 3 giorni. Male per l’8 dicembre (l’Immacolata), che cade di domenica, mentre Natale e Santo Stefano saranno mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre. Se si prende di ferie venerdì 27 dicembre si hanno 5 giorni di vacanza (da Natale al 29 dicembre). Se si aggiungono anche il 30 e il 31 dicembre si va in vacanza per 8 giorni (compreso il 1 gennaio, che è mercoledì).

