U-Mask, il Ministero della Salute blocca la vendita delle mascherine dei Vip come dispositivo medico

Vietata la vendita delle mascherine U-Mask Model 2 come dispositivo medico. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro delle mascherine dei vip dal mercato in seguito alla segnalazione dei Nas di Trento.

I carabinieri hanno segnalato infatti al ministero che le U-Mask risultavano come dispositivi medici in base a certificazione di un laboratorio “privo di autorizzazione”, sottoscritta da un soggetto senza laurea. Il Ministero ha evidenziato “i potenziali rilevanti rischi per la salute derivanti dall’assenza di un regolare processo valutativo”.

Le U-Mask sono chiamate “mascherine dei vip”, poiché molti personaggi dello spettacolo e della politica hanno deciso di indossarle. Distribuite in 121 Paesi del mondo, sono state adottate anche da diverse federazioni sportive, in Formula 1 ce l’hanno Ferrari, Mercedes e McLaren. Spopolano anche in Parlamento e le indossano Chiara Ferragni e Fedez.

U-Mask, le inchieste a Bolzano e a Milano

I carabinieri del Nas, a fine gennaio, avevano sequestrato il laboratorio a Bolzano. Sulla vicenda la Procura di Bolzano indaga per l’assenza di autorizzazioni e per esercizio abusivo della professione. Mentre a Milano è in corso un’inchiesta nella quale è indagato l’amministratore della filiale italiana della società.

I pm milanesi hanno affidato una consulenza a un esperto per analizzare non solo le U-Mask, di cui sono stati sequestrati una quindicina di campioni per verificarne il filtraggio, ma anche quelle dell’azienda concorrente dal cui esposto è partita l’inchiesta.

U-Mask, il procedimento dell’Antitrust

Nel frattempo, anche l’Antitrust nei giorni scorsi ha avviato un procedimento. La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute segnala di essere “venuta a conoscenza di irregolarità nel processo di immissione in commercio” delle U-Mask, perché, “come peraltro riscontrato anche da una verifica sul sito web” la “conformità del prodotto è basata anche sulla scorta di certificazione rilasciata da un laboratorio di analisi che” è risultato “privo di autorizzazione sanitaria e sottoscritta da un soggetto privo dei prescritti titoli abilitativi (non in possesso di laurea)”.

Quindi ci sarebbero potenziali rischi “in termini di sicurezza ed efficacia” e una “conseguente assenza di garanzia sull’effettiva adeguatezza come strumento di prevenzione dei contagi”.

Data “l’emergenza sanitaria in corso ed il conseguente acuirsi dei rischi” il provvedimento ha “carattere d’urgenza”. Entro cinque giorni l’azienda dovrà provvedere anche al ritiro dal mercato dei prodotti a sue spese. E l’ottemperanza alle disposizioni sarà verificata dai carabinieri del Nas. Il prodotto viene “cancellato dalla Banca Dati dei dispositivi medici” e l’azienda potrà presentare ricorso allo stesso Ministero o al Tar.

U-Mask, il comunicato dell’azienda

Ma l’azienda che produce le U-Mask non ci sta e annuncia battaglia. In un comunicato si legge: “Siamo esterrefatti dal provvedimento cautelare annunciato ieri dal Ministero della Salute riguardo U-Mask. Contestiamo radicalmente il provvedimento e ci difenderemo nelle sedi opportune”.

“Inoltre, lunedì 22 febbraio presenteremo alle Autorità nuove certificazioni di analisi, eseguite da uno dei pochissimi laboratori accreditati Accredia: i risultati dei test confermano una capacità di filtrazione batterica (BFE) in entrambi i sensi superiore al 99%”.

“Ricordiamo inoltre che la rivista Altroconsumo (rivista dell’omonima associazione di difesa dei consumatori) alcuni giorni fa ha pubblicato suoi autonomi test che confermavano una BFE al 98%. Ribadiamo che U-Mask è un prodotto sicuro, non nuoce in alcun modo alla salute e risponde in pieno alle caratteristiche qualitative e alle norme di legge per cui è stata registrata”.

“Inoltre, al fine di evitare possibili contraffazioni da parte di soggetti terzi, che potrebbero ledere la salute dei consumatori, da alcuni giorni l’azienda ha integrato le proprie mascherine con un sigillo di qualità a ulteriore garanzia della loro autenticità. Difenderemo in ogni sede la qualità dei nostri prodotti, la reputazione e l’operato della nostra azienda, certi delle nostre ragioni e della trasparenza della nostra condotta”.