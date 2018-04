TORINO – Investito da un’auto mentre attraversava la strada e trascinato per una cinquantina di metri e infine sbalzato sulla corsia opposta: un giovane di 28 anni è morto all’alba di domenica a Torino, in corso Regina Margherita poco prima del sottopasso di corso Principe Oddone.

La vittima è Gabriele Turcan, di origini romene. Il conducente dell’auto investitrice, una Lancia Musa, un connazionale di 26 anni, è stato arrestato per omicidio stradale: aveva un tasso alcolemico di 2 grammi al litro, 4 volte il valore massimo consentito.

L’investitore si è fermato per cercare di prestare soccorso alla vittima. L’urto è stato violentissimo, il pedone ha sfondato il parabrezza dell’auto ed è stato trascinato per cinquanta metri prima di essere sbalzato nella corsia opposta. Il conducente della Lancia si è subito fermato per prestare soccorso, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sull’esatta dinamica dell’incidente Indaga ora la squadra infortunistica della Polizia Municipale che ha subito sottoposto il guidatore all’alcol test scoprendo il livello record di alcol nel sangue. Ed è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio stradale.