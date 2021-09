Aveva un tasso di alcol quasi sei volte sopra il limite di legge un automobilista di 65 anni, completamente ubriaco, controllato martedì sera dai carabinieri di Vergato, sull’Appennino bolognese. E così mentre rientrava a casa dopo una serata trascorsa con gli amici dopo aver bevuto non poco viene per caso fermato dai carabinieri.

Visibilmente in stato di alterazione, il pensionato ha quindi ricevuto l’alcoltest che ha confermato i sospetti: aveva infatti un tasso di poco inferiore inferiore a 3 grammi/litro (il limite è 0,5).

L’ubriaco ringrazia i carabinieri

I militari lo hanno così multato e denunciato per guida in stato di ebbrezza, impedendogli di proseguire. Nonostante questo, raccontano i carabinieri, il 65enne ha finito per ringraziare i militari per l’intervento. Dicendosi sollevato per non aver causato danni a sé e agli altri utenti della strada. E consapevole del fatto che molto difficilmente sarebbe riuscito ad arrivare a destinazione in quelle condizioni.