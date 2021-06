Uccide il fratello minore a coltellate davanti alla madre: tragedia in casa a Milano. La lite per motivi economici (foto Ansa)

Ha ucciso il fratello a coltellate davanti alla madre. E’ accaduto in via Aretusa a Milano nelal noitte travenerdì 18 giugno e sabato 19. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, della Squadra Mobile e della Scientifica. Anche l’autore dell’omicidio è stato portato in gravi condizioni al Policlinico.

Milano, accoltella il fratello e lo uccide davanti alla madre

L’episodio è accaduto intorno alle 3 e 30 della notte scorsa in viale Aretusa in zona San Siro a Milano. L’uomo arrestato ha 52 anni, mentre la vittima ne aveva 47, entrambi con precedenti penali.

Sono ora scattate le indagini per ricostruire la dinamica e il contesto familiare all’interno del quale è maturato il delitto. Secondo una prima ricostruzione, dietro l’aggressione ci sarebbe una questione di soldi. Il presunto assassino è piantonato in ospedale dalla polizia dopo esseere stato trasportato al policlinico in codice rosso.

Milano, mamma di 41 anni uccide figla di due

Lo scorso marzo, sempre a Milano una mamma di 41 anni ha ucciso sua figlia, una bimba di 2 anni. Dopo l’uccisione della piccola la mamma ha provato a togliersi la vita. La donna ha tentato di uccidersi con un coltello, procurandosi delle ferite, ma non gravi ed è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Magenta (Milano).