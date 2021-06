Uccide il fratello minore a coltellate davanti alla madre: tragedia in casa a Milano. La lite per motivi economici (foto Ansa)

Ha ucciso il fratello a coltellate davanti alla madre. E’ accaduto in via Aretusa a Milano nelal noitte travenerdì 18 giugno e sabato 19. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, della Squadra Mobile e della Scientifica. Anche l’autore dell’omicidio è stato portato in gravi condizioni al Policlinico.

Aggiornamento delle 10,32

La madre dei due fratelli sarà sentita nelle prossime ore dagli agenti della Squadra Mobile. Secondo quanto si è saputo, l’uomo che ha accoltellato mortalmente l’altro potrebbe essersi difeso in quanto aggredito dal fratello che risulta avesse problemi di droga. La lite sfociata in tragedia potrebbe essere quindi nata dalla richiesta di denaro della vittima ai propri congiunti per acquistare stupefacenti. La madre ha assistito alla scena. Nei confronti dell’uomo che ha sferrato i fendenti mortali non sarebbero ancora stati presi provvedimenti.

Milano, accoltella il fratello e lo uccide davanti alla madre

L’episodio è accaduto intorno alle 3 e 30 della notte scorsa in viale Aretusa in zona San Siro a Milano. L’uomo arrestato ha 52 anni, mentre la vittima ne aveva 47, entrambi con precedenti penali.

Sono ora scattate le indagini per ricostruire la dinamica e il contesto familiare all’interno del quale è maturato il delitto. Secondo una prima ricostruzione, dietro l’aggressione ci sarebbe una questione di soldi. Il presunto assassino è piantonato in ospedale dalla polizia dopo esseere stato trasportato al policlinico in codice rosso.

Milano, mamma di 41 anni uccide figlia di due

Lo scorso marzo, sempre a Milano una mamma di 41 anni ha ucciso sua figlia, una bimba di 2 anni. Dopo l’uccisione della piccola la mamma ha provato a togliersi la vita. La donna ha tentato di uccidersi con un coltello, procurandosi delle ferite, ma non gravi ed è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Magenta (Milano).