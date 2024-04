Uccide il vicino di casa davanti alla fidanzata si dà alla fuga: agente fuori servizio lo insegue e arresta

Un uomo di 30 anni è stato arrestato per l’uccisione di un uomo di 32 anni, trovato a Villafranca Padovana intorno alle 6.30 di oggi, sabato 27 aprile, con una profonda ferita ad un fianco, prodotta con un coltello. I due erano vicini di casa e da sempre erano al centro di litri, scontri e anche zuffe. E nella notte tra venerdì e sabato quell’odio è sfociato in un delitto. L’omicidio del 32enne è avvenuto davanti alla sua fidanzata.

Il corpo è stato visto da un residente che ha dato l’allarme, al 112. Mentre i Carabinieri giungevano sul posto, l’aggressore si è dato alla fuga e i rumori hanno svegliato i cani delle case vicine. Un ispettore di Polizia che abita nello stesso quartiere si è quindi affacciato per capire cosa stesse avvenendo e ha notato il presunto killer tentare di scavalcare una recinzione. Avendolo riconosciuto, si è messo sulle sue tracce, coordinandosi con l’equipaggio del 112. Poco dopo ha scorto il presunto omicida seminascosto in una siepe, l’ha inseguito e raggiunto. L’attività di indagine, condotta dai Carabinieri, è poi proseguita per definizione esattamente il delitto e per accertare le responsabilità dell’uomo arrestato.

I due, come detto, si conoscevano bene. E stando a quanto scrive l’Ansa avevano entrambi un passato di problemi per tossicodipendenza. Il 30enne era stato recentemente in una struttura di recupero. Resta da capire cosa sia accaduto mentre entrambi si trovavano nella casa del 32enne poi rimasto ucciso. Sul posto è giunto anche il pm della Procura di Padova. Le indagini sul delitto sono condotte congiuntamente dai Carabinieri di Padova e dalla Polizia di Stato.