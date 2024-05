Un uomo di 44 anni, francese di origini algerine, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Genova mentre tentava di fuggire in Algeria. È sospettato di aver ucciso la propria compagna ad Antibes e di aver inscenato la sua scomparsa. Il sospettato è stato individuato quando stava cercando di imbarcarsi per l’Algeria nella stazione di Brignole, dopo essere entrato in Italia attraverso la frontiera di Ventimiglia. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno deciso per un controllo più approfondito e hanno scoperto che su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte d’Appello del Tribunale Giudiziario di Grasse, in Francia. L’uomo è accusato dell’omicidio della sua compagna ad Antibes, dove il corpo della donna è stato scoperto con segni evidenti di violenza. Precedentemente, nel 2022, era stato condannato per violenze nei confronti della stessa compagna, con un divieto di avvicinamento imposto fino al 2025.

La collaborazione tra le autorità italiane e francesi ha permesso la cattura dell’uomo, che è stato trasferito nel carcere di Marassi, a Genova, in attesa del processo di estradizione verso la Francia per rispondere delle accuse di omicidio.