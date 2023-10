Uccide la moglie e va al lavoro con la figlia di 3 anni: affida la piccola ad una collega e si toglie la vita

Uccide la moglie e va al lavoro con la figlia di tre anni. Ha poi affidato la piccola a un collega e si è tolto la vita. Tragedia familiare oggi, sabato 28 ottobre. E’ l’ennesima strage di famiglia avvenuta in Italia.

Siamo a Rivoli (provincia di Torino) in un appartamento che si trova in via Montebianco: un uomo ha prima ucciso la moglie colpendola alla gola. Secondo quanto ricostruito fino ad ora ha poi preso la figlia piccola ed è andato a lavoro in uno stabilimento a Orbassano sempre nel Torinese. Qui, dopo avere affidato la bambina a un collega si è tolto la vita buttandosi da un silos. “Tienila un attimo”, avrebbe detto ad un collega.

Gli investigatori hanno ascoltato i parenti della coppia. A quanto pare, l’uomo era convinto di essere stato tradito.

Uccide la moglie e va al lavoro con la figlia di 3 anni

I Carabinieri stanno indagando. L’uomo, dopo avere assassinato la moglie, ha telefonato alla madre che vive a Pagani in Campania raccontandole l’accaduto. La donna ha quindi avvertito il 118, che a sua volta ha allertato i Carabinieri. Secondo una diversa versione dei fatti, a chiamare il 112 sarebbe stato proprio l’uomo, dicendo che si andava a suicidare.

La donna è stata accoltellata alla gola

La moglie si chiamava Annalisa D’Auria ed aveva 32 anni. Era originaria di Nocera Inferiore in provincia di Salerno. La donna è stata accoltellata alla gola. Il marito Agostino Annunziata aveva 36 anni ed era originario di Pagani (Salerno). Era un ex militare ora impiegato nella ditta di lavorazione dell’acciaio Massifond a Orbassano.

La figlia è stata portata al Regina Margherita per un controllo. Il cugino e collega di lavoro di Annunziata, si è precipitato in azienda a prendere la nipote a tragedia già consumata.

“Tempo fa aveva lavorato nel mio reparto – racconta un operaio a Repubblica – lavorava qui da almeno due anni, Era una bravissima persona, non aveva mai dato segni di squilibrio o di malessere. Non so cosa possa essere accaduto, siamo distrutti”.

