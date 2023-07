Uccide la moglie tagliandole la gola, poi si toglie la vita impiccandosi

Uccide la moglie e poi si toglie la vita. L’omicidio-suicidio avvenuto oggi, 6 luglio, a Fontanelle, quartiere periferico di Agrigento. Il delitto è avvenuto all’interno di un’abitazione in via Alessio Di Giovanni: la donna, 47 anni, è stata trovata con la gola tagliata, mentre l’uomo era impiccato. Sul posto, sono accorse le pattuglie della Polizia che stanno, dopo aver identificato le vittime, cercando di ricostruire cosa sia accaduto.

Uccide la moglie poi si impicca, omicidio-suicidio ad Agrigento

L’uomo, secondo la polizia, pare che soffrisse da diversi mesi di una forte depressione, si era licenziato dal lavoro, ed era in cura. La moglie, con il suo impiego in un negozio, riusciva a far fronte alle spese familiari. A chiamare la polizia è stato il figlio della coppia che si era allarmato perché nessuno dei genitori rispondeva al telefono. Il giovane è andato nell’abitazione per controllare ed ha fatto la drammatica scoperta.

